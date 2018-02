Christiaan en Grace spelen in The Passion

Musicalacteur Tommie Christiaan speelt dit jaar de rol van Jezus in The Passion. Zangeres Glennis Grace is Maria in de muzikale televisieshow naar het paasverhaal. Zanger Jeangu Macrooy en rapper Brainpower kruipen in de huid van de discipelen Judas en Petrus. Bert van Leeuwen doet verslag van de processie. Dat maakte de omroep EO bekend.

De achtste editie van The Passion staat dit jaar in het teken van het thema ‘Ik zie jou’. Het verhaal gaat over omzien naar elkaar in een dichtbevolkte stad waar mensen naast elkaar, maar soms ook langs elkaar heen leven.

Het evenement vindt plaats op 29 maart in het ArenaPark in Amsterdam-Zuidoost. Het tv-spektakel wordt live uitgezonden om 20.30 uur op NPO 1 en NPO Radio 2.

De EO en KRO-NCRV werken voor The Passion samen met de Protestantse Kerk in Nederland en het Leger des Heils.

In The Passion spelen bekende Nederlanders jaarlijks op Witte Donderdag de kruisiging en wederopstanding van Jezus na aan de hand van bewerkte Nederlandse hits. Vorig jaar speelden onder anderen Dwight Dissels, Roel van Velzen en Johnny Kraaijkamp jr. in The Passion, die toen in Leeuwarden was neergestreken.