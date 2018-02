Succes voor nieuw boek Isabel Allende

AMSTERDAM – Het is de Chileens-Amerikaanse schrijfster Isabel Allende weer gelukt om een bestseller te schrijven. De Nederlandse versie van haar nieuwste boek, De winter voorbij, komt deze week binnen op de eerste plaats in de Boeken Top 10. De originele, Spaanse titel luidt Más allá del invierno en is een wereldwijd succes.

De 75-jarige Allende staat bekend om de vele romans die ze sinds 1982 publiceerde, in het genre magisch realisme. Het lukte de journaliste en schrijfster echter nog nooit om op de eerste plaats van de bestsellerlijst terecht te komen. Dat is nu dus wel gelukt.

Op de tweede plaats staat een van de grote stijgers van deze week, Het bucketlist-boek voor koppels van Elise De Rijck. De top 3 wordt gecompleteerd door Paulo Cognetti, die met De acht bergen een plaatsje stijgt naar de derde plek.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (-) Isabel Allende – De winter voorbij

2. (15) Elise De Rijck – Het bucketlist boek voor koppels

3. (4) Paolo Cognetti – De acht bergen

4. (2) Michael Wolff – Vuur en woede

5. (5) Jamie Oliver – 5 ingrediënten. Snel en simpel koken.

6. (1) Britta Teckentrup – Ssst! De tijger slaapt. Mini-editie met app.

7. (11) Haemin Sunim – Dingen die je alleen ziet als er de tijd voor neemt

8. (7) Dan Brown – Oorsprong

9. (3) William Cortvriendt – Lichter

10. (6) Wouter de Jong – Mindgym