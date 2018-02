Deze BN’er wil graag nog een liefdesbaby

Het leven van Sonja Silva (40) is er zo een van vallen en opstaan. Ze heeft adhd, ondervindt nog dagelijks hinder van ME/CVS en viel na een maagomleiding meer dan 46 kilo af. Daar staat tegenover dat ze zielsgelukkig is met haar zoon Damian en Pyke, de man van haar dromen. “Ik neem het heft weer in eigen handen en doe alleen nog maar wat ik leuk vind!”

Sonja zou een boek kunnen schrijven over haar leven. “Met de nodige zelfspot beschouw ik mijn leven van een afstand vooral als comedy. Ik slaag daarin, omdat ik weet waar het allemaal werkelijk om draait. Daar waar anderen iets als heel heftig ervaren, vind ik het vaak wel meevallen. Het enige waar ik wel moeite mee heb gehad, is dat ik ineens weer werd gebeld toen ik zoveel kilo’s was kwijtgeraakt. Was ik dan niet leuk toen ik 108 kilo woog? Gaat het dan echt alleen maar om hoe ik eruitzie? Wát een koude douche is dat, zeg!”

“Of ik ook blij ben met mezelf, is een lastige vraag. Ik ben gezonder, heb een beter conditie, maar ik weet niet of ik ooit weer helemaal tevreden naar mezelf kan kijken. Toch ben ik vooral dankbaar met wat me allemaal overkomt. Ik ben veertig en ik geniet weer. Angst heeft me jarenlang geremd, maar nu neem ik het heft weer in eigen handen en doe ik alleen nog maar wat ik leuk vind. En ik ben geen Janet Jackson, maar ik zou het heel leuk vinden om weer zwanger te worden. Als ik zie wat voor een fantastische vader Pyke is voor Damian, zou dit liefdesverhaal pas echt mooi eindigen als het wordt bezegeld met een liefdesbaby.”

