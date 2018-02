Expositie toont halve eeuw Paradiso

Paradiso bestaat dit jaar vijftig jaar en daarom is er in het Amsterdam Museum een tentoonstelling over de Amsterdamse poptempel. De expositie laat zien hoe het toenmalige ‘Cosmetisch Ontspanningscentrum Paradiso’, dat in 1968 de deuren opende aan de Weteringschans, uitgroeide tot het poppodium van nu. Dat doet het museum aan de hand van zo’n tweehonderd foto’s, authentieke muziekopnames en verhalen van bezoekers, artiesten en medewerkers.

Onder anderen Huub van der Lubbe, zanger van De Dijk, vertelt de bezoekers in een audiotour over Paradiso. Hij stond zelf ook al vaak met de band in de concertzaal. Ook vertelt oprichter Willem de Ridder over Paradiso, evenals verscheidene dj’s en programmeurs. Iedereen kan zelf ook zijn herinneringen, verhalen en foto’s achterlaten op de website van het Amsterdam Museum.

De expositie opent op 30 maart en duurt tot en met 19 augustus.