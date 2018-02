Na vier decennia weer expo Brusselmans

De Belgische kunstenaar Jean Brusselmans (1884-1953) krijgt voor het eerst na bijna veertig jaar een tentoonstelling in een Nederlands museum. Het Gemeentemuseum in Den Haag toont vanaf zaterdag veertig werken van hem, waaronder stukken uit privéverzamelingen.

Brusselmans schilderde onder meer landschappen, huizen, interieurs en mensen. Hoewel hij dat een beetje schematisch en neigend naar het abstracte deed, werd hij nooit non-figuratief. Ook bracht hij amper diepte aan. ,,Zijn werk oogt naïef, maar is met virtuoze toets geschilderd’, aldus museumdirecteur Benno Tempel in de catalogus. Het werk mede door die naïviteit ,,benaderbaar’, aldus Tempel.

Zijn museum werd door Brusselmans-fan en beeldend kunstenaar Jan Dibbets aangespoord de expositie te organiseren. Dibbets viel al vroeg voor zijn werk, blijkt uit het begeleidende boek: ,,Net na de academie ging ik in Antwerpen wonen en daar ontdekte ik direct de authenticiteit van Brusselmans. Ik vond zijn werk heel bijzonder.”

Brusselmans is nooit erg bekend geworden bij een breed publiek. Met zijn stugheid en zijn fysieke afstand tot de kunstwereld (hij woonde in het landelijke Dilbeek) deed hij er ook weinig aan om beroemd te worden. ,,Ik denk niet dat Jean Brusselmans een flamboyant persoon was”, zegt Tempels voorganger Rudi Fuchs in de catalogus: ,,Zijn schilderijen ogen geduldig en beheerst. Hij lijkt eerder zwijgzaam en zijn schilderijen zwetsen niet.”

De tentoonstelling duurt tot 10 juni.