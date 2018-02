2,4 miljoen kijkers finale Voice of Holland

De finale van het talentenjachtprogramma Voice of Holland (RTL4) is vrijdagavond bekeken door bijna 2,4 miljoen kijkers. Daarmee was het het best bekeken programma van de dag, gevolgd door het achtuurjournaal (2,2 miljoen kijkers) en de 5 kilometer schaatsen voor dames op de Olympische Spelen (1,9 miljoen kijkers).

Het achtste seizoen van ‘The Voice’ werd gewonnen door zanger Jim van der Zee. Hij versloeg zijn medefinalisten Samantha Steenwijk en Nienke Wijnhoven.

De 5 kilometer schaatsen voor vrouwen werd gewonnen door Esmee Visser. Bij haar olympische debuut versloeg ze Martina Sablikova en Natalia Voronina.