Trouw viert 75-jarig bestaan

Prinses Margriet is zaterdag bij de viering van het 75-jarig bestaan van dagblad Trouw. Tijdens een feestelijke bijeenkomst voor lezers in Amsterdam krijgt ze het eerste exemplaar van het boek ‘Trouw – 75 jaar tegen de stroom in’ over de geschiedenis van de krant, geschreven door politicoloog Peter Bootsma. Ook verschijnt er zaterdag een speciale bijlage bij de krant, waarin betrokkenen vertellen over 75 jaar Trouw.

In het boek schrijft Bootsma hoe Trouw ontstond als verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog en hoe het zich verder ontwikkelde van een ,,gereformeerd clubblad tot algemene kwaliteitskrant”. Het eerste exemplaar verscheen op 18 februari 1943.

Bootsma blikt onder meer terug op de hoofdredacteuren die aan het roer stonden en op de moeilijke tijden die het dagblad heeft gekend. In dat kader gaat het ook over hoe Trouw in 1974 uit financiƫle noodzaak van een zelfstandig bestaan onderdeel werd van de Perscombinatie. Inmiddels behoort de krant tot De Persgroep Nederland.

Over of Trouw in 2043 de honderd haalt, zijn de meningen verdeeld gezien de voorspellingen over de papieren krant in de toekomst. Voormalig hoofdredacteur Frits van Exter zei daarover bij zijn vertrek in 2007: ,, Ik denk dat de behoefte altijd blijft bestaan om eens in de 24 uur de tijd even stil te zetten en tijd voor reflectie te hebben”, zo haalt Bootsma aan in het boek.