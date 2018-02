‘Three Billboards’ krijgt Bafta beste film

‘Three Billboards outside Ebbing, Missouri’ is zondagavond in Londen uitgeroepen tot beste film tijdens de jaarlijkse prijsuitreiking door de Britse Film- en Televisieacademie (Bafta). Die werd ditmaal gepresenteerd door actrice Joanna Lumley in de Royal Albert Hall.

De film van regisseur Martin McDonagh werd ook nog onderscheiden voor het origineelste script en bovendien kreeg hoofdrolspeelster Frances McDormand de Bafta als beste actrice. Gary Oldman werd gehuldigd als beste acteur wegens zijn overtuigende werk in ‘Darkest Hour’.

Allison Janney (I, Tonya) en Sam Rockwell (Three Billboards) mochten naar voren komen voor de beste ondersteunende rol. De prijs voor de beste regie ging naar Guillermo del Toro (The Shape of Water).

De Nederlandse genomineerden vielen buiten de prijzen. Dat waren cameraman Hoyte van Hoytema (cinematografie Dunkirk), regisseur Paul Verhoeven (niet-Engelstalige film Elle) en grimeur Arjen Tuiten (Wonder). Van Hoytema en Tuiten zijn volgende maand ook kandidaat bij de Oscar-uitreikingen.