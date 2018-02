Nationale Opera waagt zich aan Porgy and Bess

De Nationale Opera (DNO) komt in het nieuwe seizoen voor het eerst in zijn bestaan met Porgy and Bess, de geliefde opera uit 1935 van George Gershwin. Jazzelementen, westerse opera, Afro-Amerikaanse en Russisch-Joodse muziek komen in januari bijeen in de productie.

Het is één van de elf voor het gezelschap nieuwe producties van het komende seizoen, het voorlaatste dat is geprogrammeerd door scheidend artistiek leider Pierre Audi. ,,Identiteit en confrontatie” zijn de thema’ s die hij voor 2018/2019 koos. Hij benadrukt nog eens de boodschap van opera: ,,Het is een boodschap van tijdloze hoop, van geloof in de kracht van de menselijke geest, van de behoefte aan compassie, diversiteit en tolerantie en van de noodzakelijke balans tussen schoonheid en tragedie in onze zoektocht naar de zin van het leven.”

Het wordt een erg gevarieerd seizoen. Caruso a Cuba van de Nederlandse componist Micha Hamel bijvoorbeeld gaat volgend jaar maart bij DNO in wereldpremière. Het is gebaseerd op de roman Como un mensajero tuyo van de Cubaanse schrijfster Mayra Montero over de legendarische zanger Enrico Caruso en zijn belevenissen toen hij in Havana was om te zingen.

The Second Violinist van Donnacha Dennehy en Enda Walsh beleeft bij DNO de Nederlandse première. Deze productie gaat over een violist wiens leven wordt beheerst door sociale media, morbide fantasieën en gewelddadige videospelletjes.

Het Nationale Ballet, net als DNO huisbespeler van de Amsterdamse Stopera, danst komend seizoen oude en nieuwe producties. Te verwachten is onder meer de Europese première van Alexei Ratmansky’s Serenade after Plato’s Symposium op muziek van Leonard Bernstein. Deze productie werd na de oerpremière in 2016 door de New York Times werd omschreven als ,,zeker dé première van het jaar, misschien zelfs het grootste ballet van de 21ste eeuw.”

Bij Het Nationale Ballet heeft ook een eerbetoon aan choreograaf Rudi van Dantzig op stapel staan, die dit jaar 85 zou zijn geworden. Zijn eigen Zwanenmeer van precies dertig jaar geleden wordt opnieuw uitgevoerd en ook tijdens het openingsgala van Het Nationale Ballet op 8 september is er aandacht voor de overleden choreograaf. Het gala wordt ook aan hem opgedragen.