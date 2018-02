Acteur Reynolds steekt geld in gin

De Canadese acteur Ryan Reynolds heeft een belang genomen in het Amerikaanse ginmerk Aviation Gin. Reynolds gaat zich ook actief met het bedrijf bemoeien.

Reynolds stapt met zijn investering in de voetsporen van George Clooney. Die verkocht vorig jaar zijn tequila-merk aan drankreus Diageo voor 1 miljard dollar.

Of Reynolds Clooneys succes kan evenaren, valt nog te bezien. Tequila groeit in de Verenigde Staten zowel qua volume als qua omzet. De hoeveelheid gin die wordt gedronken in de VS nam vorig jaar daarentegen licht af.