Tv-dominee Billy Graham (99) dood

De Amerikaanse evangelist Billy Graham is overleden. Hij was 99 jaar oud, melden Amerikaanse media. Graham adviseerde veel presidenten en bereikte met zijn tv-preken miljoenen mensen over de hele wereld. Hij overleed in zijn huis in Montreat (North Carolina)

Graham mag met recht de vader van de massa-evangelisatie worden genoemd. Op Amerikaanse wijze schermt de Billy Graham Evangelisatie Organisatie met duizelingwekkende cijfers. De baptistenvoorganger heeft volgens die stichting aan meer dan 210 miljoen mensen in 185 landen en gebiedsdelen het evangelie verkondigd. En daarbij komt nog eens de nauwelijks te tellen schare die zijn woorden via radio, televisie of internet hoorde.

William Franklin Graham werd op 7 november 1918 geboren als zoon van een conservatieve, evangelische boer in Charlotte in de Amerikaanse staat North Carolina. Hij werd ook theoloog, auteur en activist. Zijn crusades, de ene nog massaler dan de andere, brachten hem in alle uithoeken van de Verenigde Staten en over de hele wereld. Hij bezocht enkele malen ons land. In 1948 woonde hij in Amsterdam de oprichting van de Wereldraad van Kerken bij. In 1954 deed hij Nederland aan tijdens zijn eerste Europese tournee. Hij preekte er voor een vol Olympisch Stadion. In 1983 en 1986 organiseerde hij in de Amsterdamse RAI studiecongressen voor duizenden evangelisten uit de hele wereld.

Zijn boodschap is al die jaren dezelfde gebleven: Elk mens is een zondaar. Jezus Christus is voor alle mensen aan het kruis gestorven. Alleen diegene die Jezus als Heer aanvaardt, wordt gered.