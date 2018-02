Museumblad viert jubileum met verkiezing

Het Museumtijdschrift bestaat dertig jaar en viert dat met de invoering van de verkiezing van de Tentoonstelling van het Jaar. Museumbezoekers kunnen die via internet kiezen uit tien door een kleine vakjury genomineerde exposities.

De tien genomineerde tentoonstellingen zijn: ‘Gek van surrealisme’ van Museum Boijmans Van Beuningen, ‘Robert Mapplethorpe, een perfectionist’ in de Kunsthal, ‘Small wonders’ door het Rijksmuseum, ‘Zuiderburen’ van het Mauritshuis, ‘Weerzien’ in Museum De Pont’, ‘Emanuel de Witte, meester van het Licht’ door Stedelijk Museum Alkmaar, ‘Ferdinand Bol en Govert Flinck’ van Amsterdam Museum en Museum Het Rembrandthuis, ‘Mata Hari’ door het Fries Museum, ‘Nineveh’ in het Rijksmuseum van Oudheden en ‘Tirzo Martha. No excuses!’ van Museum Beelden aan Zee.

De winnaar wordt op 20 april bekend gemaakt in Den Haag. De prijs bestaat uit de eer en de aandacht.

De genomineerde tentoonstelling ‘Emanuel de Witte, Meester van het Licht’ was deze week ook al Exhibition of the Year volgens FRAME, een internationaal magazine dat deze titel verleende voor de vormgeving van de expo.