Met zijn vierde album Cut The Wire wil Tim Knol (28) de ketenen die hem lang muzikaal in bedwang hielden, afschudden. Het is de afsluiting van een periode waarin de Noord-Hollandse singer-songwriter zichzelf creatief verloor, maar uiteindelijk opnieuw uitvond. “Ik was 23 jaar en ik vond er geen reet meer aan om muziek te maken.”

De singer-songwriter had een periode dat de muziek hem gestolen kon worden en zijn inspiratie ver te zoeken was. “Vlak voordat mijn derde plaat Soldier On verscheen, stortte mijn wereld een beetje in”, vertelt Knol. “De mensen met wie ik samenwerkte, vertrokken allemaal en voor het eerst had ik het gevoel er compleet alleen voor te staan.”

Stuurloos

Vooral de break-up met Matthijs van Duijvenbode, manager van Knol en prominent bandlid, ging hem niet in de koude kleren zitten. ‘Duif’ verkaste naar Douwe Bob en nam de gehele band mee. “Ik had natuurlijk een stormachtig begin van mijn carrière gehad. Alles lukte, zelfs een niet echt radiogeniek nummer als Sam kreeg airplay en werd een hit, en ik speelde al snel op de grote festivals.

Knol vervolgt: “Bij Soldier On stopte die progressie. Ik werd aan alle kanten ingehaald door artiesten als Jett Rebel en Douwe Bob, die beter waren in het schrijven van catchy liedjes. Ik heb dat nooit echt goed een plek kunnen geven en verloor mezelf echt na dat album. Ik was totaal stuurloos.”

Plezier terugvinden

Dus gooide Knol het over een andere boeg. Terug naar waar het allemaal ooit om was begonnen: de liefde voor muziek. “Ik zat op een dag met drummer Kees Schapers in een kroeg in Hoorn toen er een onwijs goed punknummer voorbijkwam. Het leek me zó vet om eens zulke rauwe, oprechte nummers te spelen, dat we besloten om gewoon eens de studio in te gaan en te ontdekken wat erin zat.” Het muzikale experiment leidde tot de geboorte van de band The Miseries en werd volgens Knol het ‘leukste jaar uit zijn carrière’.

Knol: “Het ging echt om de lol. In de kelderbar van Vera in Groningen spelen voor dertig man met een vriendengroep; ik vond het heerlijk. Ik had die periode echt nodig om weer het plezier terug te vinden. Het gaf me daarnaast het zelfvertrouwen om meer op mijn onderbuikgevoel te vertrouwen. Ik had te lang een rol gespeeld die me niet lag. Ik heb nooit de ambitie gehad om een ster te worden en toch gebeurde dat na mijn eerste plaat en stond ik vervolgens op Days over mijn eigen succes te zingen. Dat was echt weird en achteraf gezien een wijze les.”

Snel afgeleid

Na de lol met The Miseries had Knol weer voldoende energie om te werken aan een opvolger voor Soldier On. “Ik ben heel blij met het eindresultaat op Cut The Wire.”

Een van de nummers op het album Cut The Wire: