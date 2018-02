Roemeense film wint 68e Berlinale

Pouille tegen Chatsjanov in finale Marseille

BERLIJN (ANP/DPA) - De Roemeense experimentele film 'Touch Me Not' heeft zaterdag de Gouden Beer voor de beste film gewonnen op de 68e Berlinale, het internationale filmfestival van Berlijn. In haar semi-documentairefilm verkent regisseur Adina Pintilie (38) de variëteiten en grenzen van menselijke seksualiteit.

