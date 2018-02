Goede start voor debuutboek Sander Heijne

AMSTERDAM – Het eerste boek van journalist Sander Heijne kent een goede start. Zijn debuut Er zijn nog 17 miljoen wachtenden voor u komt deze week binnen op de vierde plaats in de Boeken Top 10. De Correspondent-journalist deed zeven jaar onderzoek naar misstanden in de Nederlandse samenleving. Zijn conclusie is dat we te maken hebben met mislukte marktwerking.

Het kinderboek De waanzinnige boomhut van 91 verdiepingen van schrijfduo Andy Griffiths en Terry Denton staat net als vorige week op de eerste plaats van de boekenlijst. De top 3 wordt gecompleteerd door Isabel Allende met De winter voorbij en De acht bergen van Paolo Cognetti.

Naast Sander Heijne zijn er nog twee nieuwe noteringen in de Boeken Top 10. Sociologe en schrijfster Jolande Withuis komt binnen op plaats acht met Raadselvader. In het boek reconstrueert ze de levensgeschiedenis van haar vader. Op plek 10 vinden we Jan Timmer terug, met zijn boek Die man van Philips, waarin hij vertelt over zijn ervaringen binnen het Eindhovense bedrijf.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (1) Andy Griffiths en Terry Denton – De waanzinnige boomhut van 91 verdiepingen

2. (4) Isabel Allende – De winter voorbij

3. (3) Paolo Cognetti – De acht bergen

4. (-) Sander Heijne – Er zijn nog 17 miljoen wachtenden voor u

5. (8) Dan Brown – Oorsprong

6. (6) Haemin Sunim – Dingen die je alleen ziet als er de tijd voor neemt

7. (23) William Cortvriendt – Lichter

8. (-) Jolande Withuis – Raadselvader

9. (10) Tommy Wieringa – De heilige Rita

10. (-) Jan Timmer – Die man van Philips