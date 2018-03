Morricone op kop in soundtrack-hitlijst NPO 4

De muziek die Ennio Morricone eind jaren zestig schreef voor de film Once Upon a Time in the West is nog onverminderd populair. De soundtrack staat op de eerste plaats van de Filmmuziek Top 40 van NPO Radio 4. Filmmuziek van The Lord of the Rings en Star Wars maakt de top drie compleet.

Het album met de soundtrack van de spaghettiwestern stond destijds een paar jaar lang in de album top 50. De single Il était une fois dans l’ouest haalde in 1976 zelfs de Nederlandse Top 40. De film van regisseur Sergio Leone is hier ook bekend onder de titel Het gebeurde in het westen.

Ook werk van de klassieke componisten Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven en Gustav Mahler ,dat later in films is gebruikt, staat in de Filmmuziek Top 40. Met elk vijf muziekstukken komen Hans Zimmer (Interstellar, Dunkirk) en John Williams (E.T., Harry Potter, The Post) het vaakst voor in de Top 40.

De hitparade is vrijdagmiddag op NPO Radio 4 te horen. De uitzending, met onder anderen Dieuwertje Blok en filmjournalist René Mioch, komt vanuit VondelCS, het voormalige Filmmuseum, in Amsterdam.