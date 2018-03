Grammy-winnaar centraal op North Sea

Meervoudig Grammy Award-winnaar Michael League krijgt een belangrijke rol op het North Sea Jazz Festival op 13, 14 en 15 juli in Rotterdam. De Amerikaanse bassist, gitarist, componist, arrangeur, labelbaas, bandleider is als ‘artist in residence’ alle drie dagen te bewonderen, met drie uiteenlopende programma’s.

Op vrijdag treedt hij op met zijn band Snarky Puppy en het Metropole Orkest onder leiding van Jules Buckley, met wie hij twee jaar geleden een Grammy Award voor ‘Best Contemporary Instrumental Album’ won. Op zaterdag is hij er in trio met drummer Antonio Sanchez en zanger/percussionist Pedrito Martinez. Op zondag treedt League op met het world fusion project Bokanté en speciale gasten.

De soul-, funk- en hiphopliefhebbers worden op hun wenken bediend met optredens van D’Angelo, N.E.R.D. en Leon Bridges. Verder heeft het festival onder anderen Emeli Sandé, Charles Lloyd & The Marvels, Stanley Clarke Band, Kurt Elling Quintet, GoGo Penguin, Sons of Kemet, Eric Vloeimans en zangeres Sevdaliza gecontracteerd.