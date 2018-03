Schilderij verdwijnt spoorloos uit Kurhaus

Uit het hotel Kurhaus in Scheveningen is afgelopen maand een schilderij van 2 bij 1,20 meter gestolen. Het hotel heeft geen idee hoe het is gebeurd, aldus manager Marcel Bosman na berichtgeving door Omroep West.

Het gaat om Havana Dreams van Guy Olivier, dat nog maar kort geleden voor 10.000 euro in opdracht van het hotel werd gemaakt om de – alleen voor hotelgasten toegankelijke – rooksalon op te fleuren. Het schilderij laat mensen zien die Cubaanse sigaren roken.

De diefstal moet ongeveer drie weken geleden zijn gebeurd, maar hoe is een raadsel. ,,Je kunt het eigenlijk niet alleen meenemen en je moet er een vrij smalle deur mee door. “

Camerabeelden van de diefstal zijn niet gevonden. Het hotel heeft aangifte gedaan.