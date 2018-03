Scientology lanceert eigen televisiestation

Onder toenemende kritiek is de Scientology-organisatie maandag haar eigen televisiekanaal begonnen op platforms als Apple TV en Google Play.

De aankondiging van de vereniging suggereert dat Scientology wil reageren op herhaalde beschuldigingen van misbruik en haar eigen versie wil tonen. Scientology beschrijft zichzelf als een kerk, maar volgens critici is het een gevaarlijke sekte.

Recentelijk beschuldigde actrice en ex-Scientology-aanhanger Leah Remini (‘King of Queens’) de organisatie in een achtdelige documentaire van seksueel en psychologisch misbruik. Scientology telt prominente leden zoals de filmsterren Tom Cruise en Elisabeth Moss (‘The Handmaid’s Tale’).

De Scientologykerk beweert wereldwijd miljoenen leden te hebben, maar volgens onafhankelijke bronnen zouden er niet meer 30.000 tot 50.000 leden zijn, vooral in de Verenigde Staten.

In België wordt de beweging officieel als sekte bestempeld. Ook in Duitsland is Scientology als sekte aangemerkt en er zijn politici die oproepen de organisatie te verbieden. Volgens ex-aanhangers in Nederland telt Scientology in ons land tussen de honderd en tweehonderd leden.