Essay Jan Terlouw komt binnen op 1

Het boekenweekessay van Jan Terlouw komt deze week binnen op de eerste plaats van de Bestseller 60. In het boek Natuurlijk beschrijft de 86-jarige Terlouw zijn liefde voor de natuur en houdt hij een pleidooi om de aarde in betere staat achter te laten voor volgende generaties.

Terlouw stoot Gordon van de troon, die vorige week met zijn biografie de koppositie pakte in de Boeken Top 10. Het boek, geschreven door Marcel Langendijk, wordt nog steeds goed verkocht en staat deze week op plaats 2. De top is compleet door Marieke Lucas Rijneveld met De avond is ongemak.

Het nieuwste werk van de Engelse komiek en schrijver Stephen Fry debuteert in de lijst op de vierde plaats. In Mythos vertelt Fry het verhaal van legendarische Griekse mythen.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (-) Jan Terlouw – Natuurlijk

2. (1) Marcel Langedijk – Gordon

3. (6) Marieke Lucas Rijneveld – De avond is ongemak

4. (-) Stephen Fry – Mythos

5. (3) Paolo Cognetti – De acht bergen

6. (2) Andy Griffiths en Terry Denton – De waanzinnige boomhut van 91 verdiepingen

7. (14) Tommy Wieringa – De heilige Rita

8. (4) Isabel Allende – De winter voorbij

9. (8) Jan van Aken – De ommegang

10. (19) Pieter Waterdrinker – Tsjaikovskistraat 40