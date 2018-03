Nederland was de afgelopen dagen in de ban van een heus paashaasmysterie. Tientallen bekende en onbekende Nederlanders werden overal in het land verrast met een enorme paashaas van chocolade. Op het bijgesloten kaartje stond geschreven: ‘Met vrolijke groeten, Leen’. Maar #WieisLeen?

Veel bekende Nederlanders, waaronder Tim Douwsma, Wendy van Dijk, Sandra Schuurhof, Quinty Trustfull, Wolter Kroes, Dirk Zeelenberg plaatsten een post op hun social media kanalen met de vraag ‘Wie is Leen?’ ondersteund met de hashtag #WieisLeen. Aan de hand van deze posts maakten ook diverse radio- en televisieprogramma’s en nieuwssites melding van deze ludieke actie.

Paashaasmysterie ontrafeld

Zojuist is de identiteit bekend gemaakt van de mysterieuze weldoener ‘Leen’. Het blijkt uiteindelijk Leen Hoogvliet te zijn. Deze goedlachse ondernemer startte precies vijftig jaar geleden de gelijknamige supermarktketen.

Vanuit de gedachte: ‘Wie jarig is trakteert’, vond Leen het een leuk idee om op deze originele manier het jubileum te vieren. Ook de klanten van Hoogvliet kunnen een traktatie tegemoet zien: vanaf 14 maart is het glossy magazine ‘Leen’ met op de cover Rens Kroes bij de supermarkten van Hoogvliet gratis op te halen.

