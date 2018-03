Samenvattingen eredivisie blijven bij NOS

De samenvattingen van het eredivisievoetbal blijven de komende jaren bij de NOS te zien. De omroep heeft het contract daarover met Eredivisie Media & Marketing met drie seizoenen verlengd tot en met seizoen 2021/2022. Voor kijkers verandert er dus niets. Hetzelfde geldt voor de live-verslaggeving van NOS Langs de Lijn op de radio.

,,Dit is echt topnieuws”, zegt hoofdredacteur NOS Sport Maarten Nooter. ,,De eredivisie is de belangrijkste competitie voor de voetballiefhebber in dit land.”

De NOS wil niet bekendmaken welk bedrag met de deal is gemoeid. ,,Het is onderdeel van het verkoopproces dat het vertrouwelijk blijft”, zegt een woordvoerder.