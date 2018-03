20 jaar oude moordzaak in Opsporing Verzocht

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan een twintig jaar oude Amsterdamse moordzaak. Het gaat om een nog altijd onbekende blanke man die in de zomer van 1998 gewurgd werd gevonden in een sloot aan de Bosplaat in Amsterdam-Noord. Ondanks uitgebreid onderzoek is de identiteit van het slachtoffer na al die jaren niet achterhaald.

Medewerkers van de groenvoorziening vonden destijds het levenloze lichaam van de man. Hij had waarschijnlijk twee tot drie weken in het water gelegen en het touw zat nog om zijn nek.

Volgens de politie was het slachtoffer tussen de 25 en veertig jaar oud en had hij een grote tatoeage van een draak op borst en buik. Hij is vermoedelijk vanuit Oost-Europa via Duitsland en Zwitserland naar Nederland gekomen, zo is uit onderzoek al wel duidelijk geworden.

De hoofdofficier van justitie in Amsterdam looft een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip in deze zaak. Er is geen specifieke reden waarom deze zaak onder de aandacht wordt gebracht. De politie bekijkt systematisch coldcasezaken.