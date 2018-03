Beatle Ringo Starr geridderd

Ringo Starr, de drummer van de legendarische band The Beatles, is geridderd voor zijn verdiensten voor de muziek. De 77-jarige ontving de onderscheiding uit handen van prins William tijdens een plechtigheid in Buckingham Palace.

De ridderslag kwam 53 jaar nadat de vier Beatles de onderscheiding Member of the British Empire ontvingen. Volgens Starr miste hij dit keer het gezelschap van de bandleden. ,,Ik was een beetje bibberig in mijn eentje”, zei hij tegen de BBC.

Starr, die eigenlijk Richard Starkey heet, weet nog niet of hij als Sir Ringo door het leven wil gaan. Maar tegen de BBC zei hij: ,,Ik ga er wel van uit dat jullie de titel gebruiken.”

Zanger Paul McCartney werd 21 jaar geleden al geridderd.