Rocky Tuhuteru ziet toe op Drents Museum

Rocky Tuhuteru wordt lid van de Raad van Toezicht van het Drents Museum in Assen. Hij is bij een breder publiek bekend als presentator van radioprogramma’s en is ook lid geweest van de Raad voor Cultuur. Hij is eveneens directeur van een media- en communicatiebureau.

Tuhuteru heeft zin in de nieuwe functie: ,,Eervol juist omdat het Drents Museum zich de afgelopen jaren nationaal en vooral ook internationaal heeft gemanifesteerd met spraakmakende tentoonstellingen. Maar ook met innovatieve en inspirerende initiatieven op het gebied van muziek en educatie. Assen mag gepast trots zijn op een museum met zoveel kwaliteit, visie en allure. Als lid van de RvT hoop ik dit verder uit te bouwen, zodat het Drents Museum voor zoveel mogelijk publieksgroepen tot de verbeelding spreekt.’’