Voeding als thema voor Nederland Leest

Voeding is het thema van de komende aflevering van de jaarlijkse leesbevorderingsactie Nederland Leest. Die wordt in november gehouden. ,,Omdat wij zijn wat we eten. Volgens de wereldberoemde schrijver Umberto Eco heeft voedsel zelfs de geschiedenis bepaald”, aldus de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB).

Dit jaar komt er ook geen heruitgave van een boek dat iedereen zou moeten lezen, maar een speciale nieuwe uitgave: ‘Je bent wat je leest’, met bijdragen over voeding van vijf specialisten: Rosanne Hertzberger, Joël Broekaert, Pierre Wind, Charlotte Kleyn en Marion Pauw. Het thema wordt opgedeeld in de onderwerpen koken, cultuur en lifestyle, gezondheid, voedingstechnologie en milieu.

Ronald Giphart, ambassadeur van de actie, schrijft het voorwoord. Eten speelde ook een rol in veel van zijn werk.

Nederland Leest heeft ook een Junior-editie voor voor basisschoolkinderen in groep 7 en 8 en vmbo-leerlingen in jaar 1 en 2. Centraal voor deze scholieren staat het boek Graaf Sandwich en andere etenswaardigheden van Jan Paul Schutten, dat prangende vragen beantwoordt als waarom doen de Engelsen azijn over hun friet.

Nederland Leest is een initiatief van de CPNB in samenwerking met de VOB (Vereniging Openbare Bibliotheken).