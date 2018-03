NUHR krijgt prijs voor 30 jaar spelen

Cabaretgroep Niet Uit Het Raam is woensdagavond in theater De Kleine Komedie bekroond met een Zilveren Raampje. Het podium in Amsterdam heeft de prijs, die bestaat uit een speldje, in het leven geroepen om artiesten in het zonnetje te zetten die een speciale culturele prestatie hebben neergezet.

Peter Heerschop, Joep van Deudekom, Viggo Waas en Eddie B. Wahr ontvingen de eerste vier Zilveren Raampjes omdat NUHR woensdag voor de tweehonderdste keer in zijn dertigjarig bestaan in de Kleine Komedie speelde. De vier mannen namen de onderscheiding ontroerd in ontvangst.

“Het is een wonder als mensen het samen dertig jaar uithouden”, prees directeur Vivienne Ypma. “Jullie werk wordt gekenmerkt door de manier waarop jullie de tijdgeest vatten en maatschappelijke issues tot toegankelijke scenes weten te vertalen.”

Het drietal werd aan het slot van de avond verrast door het publiek. De ruim vijfhonderd aanwezigen hadden maskers gekregen met de hoofden van de vier mannen. Deze werden tijdens het slotapplaus opgezet waarna de aanwezigen NUHR toezongen.