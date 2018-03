Turkse zangeres in cel na beledigen Erdogan

Een bekende Turkse zangeres en actrice is veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf wegens belediging van president Erdogan tijdens een optreden in 2016.

Zangeres Zuhal Olcay werd ervan beschuldigd de songtekst van een van haar liedjes te hebben gewijzigd door Erdogans naam erin op te nemen. Tijdens het zingen ervan maakte ze een beledigend handgebaar, meldde de Turkse krant Hürriyet.

Een video van de voorstelling toont Olcay terwijl ze de songtekst van haar lied verandert in: ,,Recep Tayyip Erdogan, het is allemaal leeg, het is allemaal een leugen, het leven zal op een dag eindigen en je zult zeggen: Ik had een droom,” aldus Hürriyet.

In haar getuigenis verwierp Olcay de beschuldigingen en zei dat ze Erdogans naam had gebruikt omdat het in het rijmschema paste en geen ,,heimelijk of beledigend motief” had. Ze zei dat het handgebaar was gericht op iemand in het publiek.

Het beledigen van de president is een misdaad in Turkije waarop maximaal vier jaar gevangenisstraf staat.