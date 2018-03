‘De Kruisiging’ gered en te zien

Museum Catharijneconvent in Utrecht kan schilderij ‘De Kruisiging’ van Abraham Bloemaert (1566-1651) weer in volle glorie tonen. Het werk uit 1629 verkeerde in belabberde staat en er was 35.000 euro nodig om het te restaureren. Het werd opgehaald, restaurator Caroline van der Elst klaarde de klus en op Goede Vrijdag hangt het kunstwerk weer aan de muur.

Het schilderij werd in 1958 al eens onder handen genomen, maar het bleek noodzakelijk overschilderingen en vernis daarvan te verwijderen. Daarop bleek het oorspronkelijke kunstwerk er nog beroerder aan toe dan werd gevreesd.

Voor het Catharijneconvent is Bloemaert niet zomaar een kunstenaar. Het heeft twee andere schilderijen en diverse gravures van hem en hij is begraven in de aanpalende Catharinakerk. Bovendien is dit kunstwerk juist erg de moeite waard, aldus het museum eerder. ,,De kracht ligt in de indringende atmosfeer die Bloemaert heeft weergegeven door de kleur van de lucht van inktzwart naar lichtblauw te laten verlopen. De donkere lucht symboliseert de zonde die verdreven wordt door het offer van Christus.”