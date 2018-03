Velen hebben al de zomerkriebels. Zo blijkt uit onderzoek van Interhome.nl dat Nederlanders al volop hun zomervakantie boeken. Om helemaal in de zomerstemming te komen, staan hieronder tips voor het vinden van een bikini of badpak waarin jouw figuur goed uitkomt.

Zandloperfiguur

Vrouwen die brede heupen en schouders hebben, een volle borst- en bilpartij en een smalle taille, hebben een zandloperfiguur. Als je dit figuur hebt, kun je het beste een bikinitop en -broekje in dezelfde kleur of print dragen. Hierdoor worden de veelal geprezen proporties van een zandloopfiguur niet verstoord. Verder komt je boezem met een triangel- of haltertop of een badpak met een diepe V-hals goed uit. Wil je de focus leggen op je taille? Draag dan een hooggesloten broekje.

Appelfiguur

Een appelfiguur kenmerkt zich door brede schouders, smalle heupen, slanke benen en dijen en in verhouding met de rest van het lichaam een volle onderbuik en boezem. Een corrigerend badpak met een taillerend effect laat je lichaam mooi uitkomen. Wil je liever een bikini dragen? Een tankini kan de onzekerheid over je buikje wegnemen. Kies verder voor een hoog uitgesneden broekje of badpak. Hierdoor worden je benen optisch verlengd. Tot slot lijk je als je een bikini of badpak draagt met verticale lijnen smaller.

Rechtfiguur

Je bent atletisch gebouwd als je een smalle taille, subtiele rondingen, slanke benen en smalle schouders en heupen hebt. Je kunt je lichaam optisch meer vorm geven door te gaan voor uitgesproken bikini’s. Draag bijvoorbeeld een top met ruches, franjes, plooitjes of prints. Kijk bijvoorbeeld voor zulke bikini’s op Zwemkleding.nl. Verder zijn triangel- en haltertops, push-up bikini’s en bikinibroekjes met touwtjes aan de zijkant aan te raden. Wil je liever een badpak dragen? Kies dan een model met een gestroomlijnd silhouet.

Peerfiguur

Heb je een platte buik, smalle schouders, slanke taille, wat dikkere bovenbenen, volle billen en zijn je heupen breder dan je schouders? Dan heb je een peerfiguur. Een strapless bikinitop laat je schouders optisch breder lijken en een bandeaubikini en triangelbikini laten je borsten groter lijken. Ook met prints, felle kleuren en ruches kun je de focus leggen op de bovenkant van je lichaam. Kies voor een effen broekje om ervoor te zorgen dat je figuur mooi in balans komt.