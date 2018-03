Danny Vera maakt line-up Parkpop compleet

Danny Vera maakt zondag 24 juni zijn opwachting op Parkpop in het Zuiderpark in Den Haag. Met de komst van de Nederlandse singer-songwriter en nog een aantal andere acts is de line-up van het grootste gratis popfestival van het land compleet, laat de organisatie weten.

Ook de Britse zanger Andrew Roachford, de Schotse indierockband The Fratellis en Beatles-tributeformatie The Analogues komen optreden. Eerder werd al bekend dat BLØF, De Jeugd van Tegenwoordig, Bökkers, The Wolff, The Go! Team, en The Dubbeez op deze 28e editie van Parkpop staan.

De dagen ervoor staat Den Haag ook al in het teken van muziek. Vrijdag zijn er diverse optredens in de binnenstad onder de noemer Parkpop Downtown. Zaterdag is er voor het eerst Parkpop Saturday Night, met artiesten als Kim Wilde en Clouseau.

Vorig jaar trok het Haagse festival 200.000 bezoekers, een stuk minder dan het jaar ervoor. Dat was te wijten aan het regenachtige weer.