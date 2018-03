Kunstenaar Scholte roept hulp Mark Rutte in

Rob Scholte wil dat premier Mark Rutte tussenbeide komt in het conflict dat de kunstenaar heeft met de burgemeester van Den Helder. Scholte heeft daar een museum in het voormalige postkantoor, maar hij moet dat pand uit, zo heeft het gerechtshof van Amsterdam onlangs bepaald. Scholte wil dat niet, zolang er nog een bodemprocedure loopt.

,,Nu wil ik aan u vragen, of u als VVD’er en minister-president niet een goed woordje voor mij, mijn gezin, het museum, mijn assistenten en vrijwilligers wilt doen bij uw partijgenoot, de burgemeester van Den Helder”, schrijft Scholte in een open brief.

De kunstenaar, die een deel van het postkantoor in bruikleen heeft, moet van het hof uiterlijk 13 april weg zijn. De gemeente Den Helder wil het pand verkopen. Als Scholte niet vrijwillig gaat, volgt ontruiming. De bodemprocedure is vorige week begonnen en kan geruime tijd in beslag nemen.

Scholte heeft in het pand niet alleen een museum, maar woont en werkt er ook met zijn gezin. In 2016 wilde de Helderse gemeenteraad het oude postkantoor aan Scholte verkopen, maar daar gingen B&W niet in mee.