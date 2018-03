Violist wint rechtszaak over lawaai orkest

Een violist van het Britse Royal Opera House, Chris Goldscheider, heeft door toedoen van het orkest onherstelbare schade aan zijn gehoor opgelopen. Dit heeft een Engels gerechtshof bepaald. Het hof geeft daarbij Goldscheider gelijk in zijn klacht wat volgens de BBC grote gevolgen kan hebben voor andere musici die met luide muziek werken.

De violist Goldscheider zat 1 september 2012 in het orkest vlak voor de blazers bij een repetitie voor de opera Die Walkure van Richard Wagner (1813-1883). Tijdens de uitvoering waren er geluidssterkten van meer dan 130 decibel. Dat is ongeveer hetzelfde lawaai als wat een motor van een straalvliegtuig maakt. Goldscheider stelt dat hij toen ,,een akoestische shock” heeft opgelopen.

De rechter oordeelde dat de gehoorschade van de violist inderdaad door de muziekuitvoering is veroorzaakt. Goldscheider zegt dat sindsdien veel gewoon geluid voor hem ondraaglijk is en dat hij onder meer last van duizeligheid heeft. Over eventuele schadevergoeding volgt een aparte procedure.

Het Royal Opera House heeft in een verklaring met verbazing en teleurstelling op het vonnis gereageerd. Volgens de verweerders heeft de violist een aandoening die niet noodzakelijkerwijs is ontstaan door het geluid tijdens de uitvoering.