Drentse Madonna van Israëls weer ‘thuis’

Het Drents Museum in Assen heeft een heel speciaal werk van de hand van Jozef Israëls verworven: een jonge Drentse moeder met haar kind op schoot. Israëls noemde het schilderij zelf De Drentse Madonna.

Jozef Israëls (1824 – 1911) schilderde vaak in Drenthe en maakte deze moeder-en-kind waarschijnlijk in Zweeloo, denken ze in het museum. Het olieverf op doek stamt uit de jaren 1892-1893.

Lang was het nogal schimmig wat er met het schilderij was gebeurd nadat het rond 1900 naar Amerika was gebracht en in een particuliere verzameling was verdwenen. Conservator Annemiek Rens dook het nu op bij een particulier in Praag. Het schilderij kon dankzij de Stichting Vrienden van het Drents Museum worden aangekocht.

Het is inmiddels ook gerestaureerd, wat wel nodig was door verschillende dikke lagen vernis. De Drentse Madonna is vanaf heden te zien.