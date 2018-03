Graf waarin nu Mulisch ligt, mocht geruimd

De Amstelveense begraafplaats Zorgvlied heeft in 2010 rechtmatig een graf geruimd op de plek waar nu schrijver Harry Mulisch ligt begraven. Zo luidt de uitspraak van de rechtbank in Amsterdam, in een zaak die was aangespannen door nabestaanden.

De ruiming van een tweede graf van deze familie is daarentegen niet volgens de regels gegaan; een belangrijk formulier waaruit blijkt van wie het graf is, is in 2006 bij de gemeente in het ongerede geraakt. ,,Pijnlijk en ingrijpend voor de familie”, erkent de gemeente. Amstelveen moet de nabestaanden daarvoor een schadevergoeding van 9200 euro betalen. De familie had 90.000 euro gevraagd.