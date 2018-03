Paaspop opent festivalseizoen

Het festivalseizoen barst weer los, om te beginnen met Paaspop in het Brabantse Schijndel. Vrijdag tot en met zondag staan 243 artiesten op de verschillende podia en terreinen.

De line-up bestaat uit onder meer Iggy Pop, Fatboy Slim, Kensington, Triggerfinger, Nothing but Thieves, Guus Meeuwis en De Jeugd van Tegenwoordig. Aanvankelijk stond ook Rapper Boef op het programma, maar na zijn vrouwonvriendelijke opmerkingen begin dit jaar schrapte de organisatie zijn optreden.

De oervorm van Paaspop was een muzikaal feest in het Schijndelse gemeenschapshuis in de jaren 70. In 1985 had het festival voor het eerst plaats op eerste paasdag in een circustent naast de plaatselijke manege. Het duurde een dag en werd Paaspop gedoopt. Vanaf 2011 is het een driedaags festival.

De editie van dit jaar is zo goed als uitverkocht. Vorig jaar trok het festival 75.000 mensen.