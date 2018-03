Deel cast Redbad naar Comic Con

Liefhebbers van stripboeken, stripsverfilmingen, tv-series, sciencefiction, fantasy en games kunnen dit weekeinde al dan niet verkleed hun hart ophalen bij de vierde editie van de Dutch Comic Con in de Jaarbeurs in Utrecht.

Traditiegetrouw komt er weer een aantal bekende namen langs voor foto- en handtekeningensessies. Een van de blikvangers is Dwight Schultz, bekend als Murdock in The A-Team. Ook onder meer Zack McGowan (The 100), Mark Ryan (Black Sails), Emilie De Ravin (Once Upon A Time), Jason David Frank (Power Rangers) en Katie Cassidy (Arrow) zijn van de partij.

De Nederlandse regisseur Roel Reiné komt eveneens naar Utrecht. Hij zal onder meer praten over zijn serie Black Sails en over zijn nieuwe Nederlandse film Redbad. Egbert-Jan Weeber, Britte Lagcher en Lisa Smit, die een rol in Redbad hebben, komen vertellen over het historische epos en bezoekers krijgen alvast een voorproefje van de film die eind juni uitkomt. Redbad gaat over de Friese held Radboud (Gijs Naber), die in de vroege middeleeuwen met hulp van de Vikingen strijd voerde tegen christenen die hun geloof met harde hand opdrongen in de lage landen.

Vorig jaar kwamen er bijna 32.000 mensen af op Dutch Comic Con.