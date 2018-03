Popsterren Zuid-Korea na jaren weer in noorden

Voor het eerst sinds dertien jaar treden er weer Zuid-Koreaanse popsterren op in Noord-Korea. Een 120 leden tellende delegatie uit Zuid-Korea arriveerde zaterdag in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Onder de delegatieleden zijn popster Cho Yong-pil en de meidengroep Red Velvet.

Ook een taekwondo-demonstratieteam is meegereisd naar Pyongyang. De popconcerten worden op zondag en dinsdag gehouden. De groep Zuid-Koreanen in Noord-Korea wordt geleid door minister van Sport en Cultuur Do Jong-whan. Hij denkt dat de optredens kunnen helpen de relatie tussen de twee Korea’s te verbeteren.

Eerder dit jaar stond tijdens de Olympische Winterspelen al een Noord-Koreaans orkest op de planken in Zuid-Korea. Die optredens konden rekenen op grote belangstelling. Meer dan 150.000 mensen deden mee aan een loterij waarmee ze kaartjes konden bemachtigen voor de shows.