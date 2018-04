Aardgas-repo goed voor Gouden NL Award

De live-reportage ‘Graag gedaan hoor!’ die RTV Noord maakte over de aardgasproblematiek in Groningen, is de winnaar van de Gouden NL Award. Dat is de prijs voor de beste regionale omroepproductie van 2017.

In de reportage trokken twee teams een hele dag live door Nederland om mensen te vragen of ze weten wat er allemaal is betaald uit de aardgasbaten, zoals waterkeringen, bruggen en spoorlijnen. ,,Wat ons het meest aansprak in ‘Graag gedaan hoor!’ is de durf om het eens anders aan te pakken, buiten vaste formats en gebaande paden. Een vrolijk verhaal met een serieuze ondertoon”, aldus de jury. De Gouden NL Award bestaat uit een bedrag van 2500 euro.

De NL Awards werden uitgereikt in Eindhoven. Er waren ook prijzen in andere categorie├źn, zoals eigen nieuws (RTV Noord, Onrust bij Primark), beste tv-programma (RTV Oost, Ken ie mie nog) en beste radioprogramma (RTV Drenthe, Oerend HarTT).