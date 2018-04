Diversiteit troef bij line-up Dance Valley

Boef, Lil’ Kleine, Steve Aoki, Showtek, Jax Jones: deze artiesten maken deel uit van de line-up van Dance Valley op 11 augustus. De organisatie heeft woensdag het volledige deelnemersveld bekendgemaakt van het eendaagse dance-evenement in Velsen Valley, op het recreatieterrein Spaarnwoude.

Het programma biedt een combinatie van ,,het beste uit de internationale dance en de nationale urban scene”, meldt de website. Er zijn zeven podia. Onder anderen Quintino, Brooks, Fedde le Grand en Mike Williams staan op het hoofdpodium.

,,Ik denk dat we een prachtig gekleurd palet aan verschillende smaken aanbieden waarmee we een breed publiek aanspreken, maar ook de puristen bedienen. We hebben gewoon een ijzersterke line-up”, zegt programmeur Marvin de Kater.