Shane Kluivert meldt zich in Boeken Top 10

AMSTERDAM – Shane Kluivert is naast voetballer en YouTube-ster nu ook schrijver en met succes. De tienjarige zoon van oud-voetballer Patrick Kluivert bracht vorige week zijn boek Koken met Shane uit en daarmee komt hij deze week binnen op plaats 3 in de Boeken Top 10.

Over publiciteit had de kleine Kluivert niet te klagen. Veel voetballers deelden een foto van het kookboek op social media en Shane zat vorige week aan tafel bij Humberto Tan in RTL Late Night om te vertellen over zijn kookkunsten. Het boek is geschreven nadat zijn kookfilmpjes op YouTube een succes bleken te zijn.

Stephen Fry staat voor de tweede week op rij op de bovenste plaats met zijn boek Mythos. Het boek over het voetballeven van Willem van Hanegem, geschreven door Frans van den Nieuwenhof, maakt de top 3 van de bestsellerlijst compleet.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (1) Stephen Fry – Mythos

2. (3) Frans van den Nieuwenhof – Willem van Hanegem

3. (-) Shane Kluivert – Koken met Shane

4. (2) Sander de Hosson – Slotcouplet

5. (4) Paolo Cognetti – De acht bergen

6. (5) Andy Griffiths en Terry Denton – De waanzinnige boomhut van 91 verdiepingen

7. (10) Haemin Sumin – Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt

8. (9) Maarten ’t Hart – Johann Sebastian Bach

9. (33) Esther Gerritsen – De trooster

10. (11) Isabel Allende – De winter voorbij