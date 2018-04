Bollywoodster die antilope schoot gaat cel in

De Bollywoodster Salman Khan is veroordeeld tot vijf jaar cel voor het doodschieten van twee zeldzame antilopen in 1998. Khan heeft de bedreigde Indische antilopen geschoten in de Indiase staat Rajasthan, meldt BBC.

De acteur was daar voor filmopnames. Vier andere acteurs uit die film zijn vrijgesproken.

Naast een celstraf krijgt de acteur een boete van 10.000 roepies (125 euro). Een schijntje voor de acteur die vorig jaar met een inkomen van 37 miljoen euro in de wereldwijde top-10 van meest verdienende filmsterren stond.

Khan kan in hoger beroep gaan, schrijft BBC. Hij gaat minstens een paar dagen de cel in.

De illegale jachtpartij achtervolgt Khan al jaren. In 2006 werd hij al eens veroordeeld tot vijf jaar cel, maar vervolgens weer vrijgesproken in hoger beroep. Toen ging het naast de twee antilopen ook om drie gazelles.

In 2015 kreeg Khan ook een celstraf van vijf jaar wegen het overrijden van vijf zwervers, waarvan er één overleed. Na beroep werd hij vervolgens ook in die zaak vrijgesproken.