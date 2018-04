Jazz-pianist Cecil Taylor (89) overleden

De invloedrijke jazzpianist Cecil Taylor is dood. De mede-oprichter van de vrije improvisatiestijl Free Jazz stierf op donderdag op 89-jarige leeftijd in zijn huis in het New Yorkse Brooklyn, meldde de New York Times vrijdag. Over de doodsoorzaak is niets bekend.

Taylor werd in 1929 in New York geboren en volgde al pianolessen als kind. Later studeerde hij harmonieleer en compositie en richtte hij verschillende groepen op. De veel bekroonde muzikant trad nog tot hoge leeftijd op.

Tot op het laatst woonde Taylor, als hoogbejaarde man, alleen in een huis in Brooklyn, maar was nog steeds druk met muziek. ,,Wat ik doe, is een taal maken”, zei hij ooit in een interview. ,,Een andere Amerikaanse taal.”