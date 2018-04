Weer Willem Wilminkprijs voor lied Snapje?

Het nummer Kilo, pond en ons van cabaretière Katinka Polderman en Kenny B heeft zaterdag de Willem Wilminkprijs gewonnen voor het beste kinderlied van 2018. Het lied is gemaakt voor de serie Snapje?. De winnaar van vorig jaar, het lied Optellen van breuken van Jan Beuving en Akwasi, kwam ook uit deze NTR-serie.

Snapje? is een serie van videoclips van twee minuten met ezelsbruggetjes waarmee kinderen een basisprincipe of basisregel aangeleerd of uitgelegd krijgen. In Kilo, pond en ons wordt uitgelegd hoeveel pond er in een kilo gaat en hoeveel gram een ons is.

De prijs bestaat uit een kunstwerk en vijfduizend euro, waarvan drieduizend voor de tekstschrijver, duizend voor de componist en duizend voor de vertolker. Het is de vijfde keer dat de landelijke prijs is uitgereikt.