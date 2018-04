Craig’s Aston Martin 007 wordt geveild

Quick-Step met Jakobsen in Brabantse Pijl

De piano van King is een ‘M’ Steinway uit 1924. Het instrument staat afgebeeld op de hoes van haar album Music uit 1971 en de single Sweet Seasons. De waarde wordt geschat op 32.000 tot 48.000 euro.

De Aston Martin van de Engelse acteur Daniel Craig uit 2014 en een historische piano van zangeres-songschrijver Carole King worden op 20 april tijdens een veiling van Christie’s in New York geveild.

