Zomerroman Montefiore voert Boeken Top 10 aan

AMSTERDAM – Onder de Italiaanse zon, het nieuwste boek van de Britse schrijfster Santa Montefiore, staat deze week bovenaan de Top 10 van de Bestseller 60. De roman verwijst Mythos van Stephen Fry naar de tweede plaats van de lijst.

In Onder de Italiaanse zon gaat de achtenzestigjarige weduwe Gracie, die al veertig jaar haar dorp in Devon niet heeft verlaten, voor een kookcursus naar een Toscaans kasteel. Haar dochter en kleindochter reizen mee. In Italië aangekomen blijkt Gracie een geheim met zich mee te dragen dat zelfs haar dochter niet kent.

De top tien kent naast Montefiore’s boek nog drie nieuwe binnenkomers. De laatste getuige van Frank Krake bezet de derde plek, de vierde plaats is deze week voor Femke Halsema’s nieuwe boek Macht en Verbeelding en Renate Dorrestein komt met Dagelijks werk binnen op 10.

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (-) Santa Montefiore – Onder de Italiaanse zon

2. (1) Stephen Fry – Mythos

3. (-) Frank Krake – De laatste getuige

4. (-) Femke Halsema – Macht en Verbeelding

5. (5) Paolo Cognetti – De acht bergen

6. (2) Frans van den Nieuwenhof – Willem van Hanegem

7. (6) Andy Griffiths en Terry Denton – De waanzinnige boomhut van 91 verdiepingen

8. (4) Sander de Hosson – Slotcouplet

9. (7) Haemin Sunim – Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt

10. (-) Renate Dorrestein – Dagelijks werk