Pierre Bokma geeft Escher zijn stem terug

Topacteur Pierre Bokma gaat de graficus M.C. Escher vertolken. Voor de audiotour bij een tentoonstelling over de kunstenaar in diens geboortestad Leeuwarden leest hij voor uit brieven en dagboeken waarin Escher verslag deed van zijn leven.

De tentoonstelling in het Fries Museum begint eind april en behelst onder meer tachtig prenten en twintig tekeningen die samen Eschers ontwikkeling als kunstenaar in beeld brengen.

De teksten gaan veel over de reizen van Escher, die erg graag op pad ging en daaruit ook inspiratie putte. ,,Uit de brieven, dagboeken en interviews spreekt Eschers buitengewone observatievermogen en eigenzinnige karakter”, aldus het museum. Volgens een woordvoerder voelde Bokma al affiniteit met Escher toen hij zelf als jongen veel tekende. De Engelse versie van de audiotour wordt gelezen door de Britse filmregisseur Peter Greenaway.

Escher staat volop in de belangstelling. Juist deze donderdag gaat in de bioscopen ook een film over hem draaien. Regisseur Robin Lutz maakte ‘Het Oneindige Zoeken’ en haalde ook veel informatie uit brieven en dagboeken van Maurits Cornelis Escher (1898-1972).