Sjoukje Hooymaayer wil geen behandeling meer

Sjoukje Hooymaayer (77) heeft besloten zich niet verder te laten behandelen aan kanker. De actrice, die haar rol in de musical My Fair Lady vorige week neerlegde vanwege ziekte, laat in een brief in De Telegraaf weten af te zien van ,,zware en ingrijpende behandelingen. Omdat de kans op genezing minimaal is, heb ik na overleg met mijn kinderen en de oncoloog besloten hiervan af te zien”, schrijft Hooymaayer. Ze heeft eierstokkanker in een ver gevorderd stadium.

Ondanks haar ziekte neemt de actrice nog geen afscheid van het publiek. ,,Ik wil absoluut, als dat gaat, weer het toneel op om met volle teugen te genieten van de interactie met de zaal en van mijn collega’s. Want dát ervaren geeft energie en joie de vivre. Het leven moet geleefd en gevierd worden.”

Theaterproducent Hans Cornelissen hoopt dat Hooymaayer volgende maand weer op het podium kan staan. ,,Sjoukje heeft aangegeven haar rol in My Fair Lady in elk geval nog één keer te willen spelen. Misschien wel vaker, maar dat mag zij aangeven”, zegt Cornelissen in de krant.