Crisis in comité Nobelprijs voor Literatuur

Het comité dat jaarlijks de Nobelprijs voor de Literatuur toekent verkeert in zware crisis. Een groot aantal leden van de zogeheten Zweedse Academie is opgestapt na een schandaal over de man van een van de leden, Katarina Frostenson, die achttien vrouwen zou hebben lastiggevallen of misbruikt.

Frostenson wordt er daarnaast van beschuldigd dat ze zeven keer de naam van de potentiële winnaar zou hebben gelekt en dat ze geld van de Academie zou hebben doorgesluisd naar een cultuurclub die haar man runde en waar zij mede-eigenaar van is.

Een motie van wantrouwen tegen Frostenson haalde het eerder deze week niet, waarop drie comitéleden uit protest opstapten. Voorzitter Sara Danius vertrok donderdag, nadat het vertrouwen in haar was opgezegd omdat ze onvoldoende zou hebben gedaan om de crisis te bezweren. Frostenson trok donderdagavond volgens Zweedse media alsnog haar conclusies en stapte alsnog op.

Van de achttien comitéleden, die voor het leven worden benoemd, zijn er nu nog maar elf actief. Dat is volgens de statuten te weinig om nieuwe leden te kiezen. De situatie vormt de ergste crisis sinds de oprichting van de Zweedse Academie in 1786. Het instituut kent sinds 1901 de Nobelprijs voor Literatuur toe.