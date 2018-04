Nalatenschap Franse rockster Hallyday bevroren

Een Franse rechter heeft vrijwel de hele nalatenschap van de Franse rockster Johnny Hallyday (1943-2017) vrijdag bevroren. De nabestaanden hebben ruzie over de verdeling ervan. De 42-jarige weduwe van de popster, Laeticia, is in een juridisch conflict verwikkeld geraakt met de kinderen uit eerdere relaties van Hallyday, David Hallyday (51) en Laura Smet (34).

De kinderen eisten de bevriezing van de nalatenschap en kregen dat vrijdag voor elkaar. Maar ze vingen volgens Franse media bot met hun claim op de nog uit te geven muziek van Hallyday. De rechter wees hun claim op de artistieke rechten op het dit jaar verschijnende werk van de Franse popster af.

Hallyday heeft in 2014 in Californië een testament opgemaakt. Daarmee liet hij naar verluidt alles na aan Laeticia en hun twee jongere aangenomen kinderen Jade en Joy. David Hallyday en Laura Smet bestrijden de geldigheid van dat testament. Het gaat mogelijk om een erfenis met een waarde van 100 miljoen euro.